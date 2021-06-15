20 самых красивых мест Германии

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Романтические замки, промышленные сувениры, загадочные парки и волшебные сады. В Германии есть много достопримечательностей, которые стоит посмотреть. Некоторые из них захватывают дух.

1. Замок Нойшванштайн

1. Замок Нойшванштайн

Без сомнения, Нойшванштайн – самый фотографируемый замок Германии. Он был построен в 19 веке и расположен в южной части Баварии. Это самый известный из замков Людвига II, поражающий своей романтичностью.

2. Боденское озеро

2. Боденское озеро

Боденское озеро внесено в список наследия ЮНЕСКО благодаря своей природе и близости к памятникам. Оно расположен на границе Германии, Австрии и Швейцарии. Благодаря теплым ветрам кое-где растут цветы и пальмы. На озере есть три острова, на которые вы можете отправиться в круиз или организованную поездку:

– Майнау;

– Райхенау;

– Линдау.

3. Берлинский зоопарк

3. Берлинский зоопарк

В Берлине находится самый старый зоопарк Германии. Здесь обитает около 14 000 животных. Там можно увидеть своими глазами таких животных, как: слонов, жирафов, горилл и гигантскую панду.

4. Европа – Парк

4. Европа – Парк

Любители адреналина – этот аттракцион для вас! Самый большой парк развлечений в Германии находится в Русте на юго-западе Германии, где находится более десятка тематических зон и американских горок. Удовольствие гарантировано!

5. Гейдельбергский замок

5. Гейдельбергский замок

Красивый замок, который ежегодно привлекает миллионы туристов. Это синоним романтики. Замок в стиле готики и ренессанса построен на склоне горы Кениг Штуль. Здесь находится самая большая бочка в мире Groes Fass.

6. Дрезден

6. Дрезден

Если задаться целью поиска города, полного энергии, истории и культуры, тогда отправляйтесь в Дрезден. Прогуляйтесь по историческому центру, полюбуйтесь старинными домами, знаменитыми памятниками, в том числе дворцом Цвингер и Оперным театром.

7. Кёльн

7. Кёльн

Символ Кельна – готический собор Святых Петра и Девы Марии на реке Рейн. До 1880 года собор был самым высоким зданием в мире.

8. Остров Рюген

8. Остров Рюген

Рюген – самый большой остров Германии. Это также идеальное место для отдыха. Пляжи, нетронутая природа, а также роскошные отели.

9. Бранденбургские ворота

9. Бранденбургские ворота

Эта достопримечательность города была построена в конце 18 века. Это символ объединения немецкого государства.

10. Филармония на Эльбе

10. Филармония на Эльбе

Эльбская филармония в Гамбурге открылась в 2016 году. Она привлекает внимание не только своей акустикой, но и внешним видом. Концертный зал вмещает 2100 человек и построен на месте старых складов. Его высота 108 метров, а его крыша должна напоминать бурные воды реки Эльбы.

11. Музейный остров в Берлине

11. Музейный остров в Берлине

В самом сердце Берлина находится музейный остров-сокровище, который также внесен в список наследия ЮНЕСКО. Посетить можно следующие достопримечательности: Музей им. Бодега, Пергамский музей, Новый музей, Старая национальная галерея или Старый музей.

12. Октоберфест

12. Октоберфест

Мюнхен – город пива, и Октоберфест – его праздник. Они организованы с 1810 года. Попробуйте местное пиво в традиционной литровой кружке Makrug.

13. Берлинская стена

13. Берлинская стена

Стена, которая 28 лет разделяла город на два разных мира и делала соседей иностранцами. По сей день фрагменты стен находятся в Берлине и напоминают о прошлом.

14. Национальный парк Хайних

14. Национальный парк Хайних

В самом сердце Германии в Тюрингии встречаются история и природа. В прошлом парк был военной зоной, сегодня это один из самых больших лиственных лесов в Европе. Также можно полюбоваться его размерами, прогулявшись по специальной мостовой, которая находится в верхушках деревьев.

15. Рейхстаг (Берлин)

15. Рейхстаг (Берлин)

Посетите место, где принимаются самые важные решения о государстве и его гражданах. Рейхстаг также известен своей архитектурой: стеклянный купол, внутри которого есть лестница, ведущая на вершину.

16. Паломническая церковь в Визе

16. Паломническая церковь в Визе

Паломническая церковь расположена недалеко от Альп, на юге Германии. Это одна из самых красивых церквей в стиле рококо в своем западном соседстве. Ежегодно сюда приезжает более миллиона человек, причем не только по религиозным причинам.

17. Ахенский собор

17. Ахенский собор

В Ахене находится собор, который впервые был включен в список наследия ЮНЕСКО. Он был построен в 8 веке и является одним из самых ценных памятников Европы. Правители Священной Римской империи короновались здесь на протяжении 600 лет.

18. Бременская ратуша

18. Бременская ратуша

В Бремене находится одна из самых красивых ратушей Германии. Оригинальный фасад – прекрасный образец эпохи Возрождения, характерной для северной части страны. Перед зданием находится статуя Роланда, которую называют «статуей свободы».

19. Кафедральный собор Шпейера

19. Кафедральный собор Шпейера

Кафедральная базилика Успения Пресвятой Богородицы и Св. Стефана в Шпейере внесены в список наследия ЮНЕСКО. Его строительство началось в 1030 году и это самый большой романский храм в мире.

20. Deutsches Eck

20. Deutsches Eck

«Немецкий уголок» – достопримечательность, расположенная у слияния рек Рейн и Мозель. Свое название он получил от имени рыцарей немецкого ордена. Здесь же установлен памятник императору Вильгельму I, напоминающий о воссоединении Германской империи.