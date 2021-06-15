20 самых красивых мест Германии

Романтические замки, промышленные сувениры, загадочные парки и волшебные сады. В Германии есть много достопримечательностей, которые стоит посмотреть. Некоторые из них захватывают дух.
1. Замок Нойшванштайн
Без сомнения, Нойшванштайн – самый фотографируемый замок Германии. Он был построен в 19 веке и расположен в южной части Баварии. Это самый известный из замков Людвига II, поражающий своей романтичностью.
2. Боденское озеро
Боденское озеро внесено в список наследия ЮНЕСКО благодаря своей природе и близости к памятникам. Оно расположен на границе Германии, Австрии и Швейцарии. Благодаря теплым ветрам кое-где растут цветы и пальмы. На озере есть три острова, на которые вы можете отправиться в круиз или организованную поездку:
– Майнау;
– Райхенау;
– Линдау.
3. Берлинский зоопарк
В Берлине находится самый старый зоопарк Германии. Здесь обитает около 14 000 животных. Там можно увидеть своими глазами таких животных, как: слонов, жирафов, горилл и гигантскую панду.
4. Европа – Парк
Любители адреналина – этот аттракцион для вас! Самый большой парк развлечений в Германии находится в Русте на юго-западе Германии, где находится более десятка тематических зон и американских горок. Удовольствие гарантировано!
5. Гейдельбергский замок
Красивый замок, который ежегодно привлекает миллионы туристов. Это синоним романтики. Замок в стиле готики и ренессанса построен на склоне горы Кениг Штуль. Здесь находится самая большая бочка в мире Groes Fass.
6. Дрезден
Если задаться целью поиска города, полного энергии, истории и культуры, тогда отправляйтесь в Дрезден. Прогуляйтесь по историческому центру, полюбуйтесь старинными домами, знаменитыми памятниками, в том числе дворцом Цвингер и Оперным театром.
7. Кёльн
Символ Кельна – готический собор Святых Петра и Девы Марии на реке Рейн. До 1880 года собор был самым высоким зданием в мире.
8. Остров Рюген
Рюген – самый большой остров Германии. Это также идеальное место для отдыха. Пляжи, нетронутая природа, а также роскошные отели.
9. Бранденбургские ворота
Эта достопримечательность города была построена в конце 18 века. Это символ объединения немецкого государства.
10. Филармония на Эльбе
Эльбская филармония в Гамбурге открылась в 2016 году. Она привлекает внимание не только своей акустикой, но и внешним видом. Концертный зал вмещает 2100 человек и построен на месте старых складов. Его высота 108 метров, а его крыша должна напоминать бурные воды реки Эльбы.
11. Музейный остров в Берлине
В самом сердце Берлина находится музейный остров-сокровище, который также внесен в список наследия ЮНЕСКО. Посетить можно следующие достопримечательности: Музей им. Бодега, Пергамский музей, Новый музей, Старая национальная галерея или Старый музей.
12. Октоберфест
Мюнхен – город пива, и Октоберфест – его праздник. Они организованы с 1810 года. Попробуйте местное пиво в традиционной литровой кружке Makrug.
13. Берлинская стена
Стена, которая 28 лет разделяла город на два разных мира и делала соседей иностранцами. По сей день фрагменты стен находятся в Берлине и напоминают о прошлом.
14. Национальный парк Хайних
В самом сердце Германии в Тюрингии встречаются история и природа. В прошлом парк был военной зоной, сегодня это один из самых больших лиственных лесов в Европе. Также можно полюбоваться его размерами, прогулявшись по специальной мостовой, которая находится в верхушках деревьев.
15. Рейхстаг (Берлин)
Посетите место, где принимаются самые важные решения о государстве и его гражданах. Рейхстаг также известен своей архитектурой: стеклянный купол, внутри которого есть лестница, ведущая на вершину.
16. Паломническая церковь в Визе
Паломническая церковь расположена недалеко от Альп, на юге Германии. Это одна из самых красивых церквей в стиле рококо в своем западном соседстве. Ежегодно сюда приезжает более миллиона человек, причем не только по религиозным причинам.
17. Ахенский собор
В Ахене находится собор, который впервые был включен в список наследия ЮНЕСКО. Он был построен в 8 веке и является одним из самых ценных памятников Европы. Правители Священной Римской империи короновались здесь на протяжении 600 лет.
18. Бременская ратуша
В Бремене находится одна из самых красивых ратушей Германии. Оригинальный фасад – прекрасный образец эпохи Возрождения, характерной для северной части страны. Перед зданием находится статуя Роланда, которую называют «статуей свободы».
19. Кафедральный собор Шпейера
Кафедральная базилика Успения Пресвятой Богородицы и Св. Стефана в Шпейере внесены в список наследия ЮНЕСКО. Его строительство началось в 1030 году и это самый большой романский храм в мире.
20. Deutsches Eck
«Немецкий уголок» – достопримечательность, расположенная у слияния рек Рейн и Мозель. Свое название он получил от имени рыцарей немецкого ордена. Здесь же установлен памятник императору Вильгельму I, напоминающий о воссоединении Германской империи.
Краткое резюме
|1. Замок Нойшванштайн
|Без сомнения, Нойшванштайн – самый фотографируемый замок Германии.
|2. Боденское озеро
|Боденское озеро внесено в список наследия ЮНЕСКО благодаря своей природе и близости к памятникам.
|3. Берлинский зоопарк
|В Берлине находится самый старый зоопарк Германии.
|4. Европа – Парк
|Любители адреналина – этот аттракцион для вас! Самый большой парк развлечений в Германии находится в Русте на юго-западе Германии, где находится более десятка тематических зон и американских горок.
|5. Гейдельбергский замок
|Красивый замок, который ежегодно привлекает миллионы туристов.
|6. Дрезден
|Если задаться целью поиска города, полного энергии, истории и культуры, тогда отправляйтесь в Дрезден.
|7. Кёльн
|Символ Кельна – готический собор Святых Петра и Девы Марии на реке Рейн.
|8. Остров Рюген
|Рюген – самый большой остров Германии.
|9. Бранденбургские ворота
|Эта достопримечательность города была построена в конце 18 века.
|10. Филармония на Эльбе
|Эльбская филармония в Гамбурге открылась в 2016 году.
|11. Музейный остров в Берлине
|В самом сердце Берлина находится музейный остров-сокровище, который также внесен в список наследия ЮНЕСКО.
|12. Октоберфест
|Мюнхен – город пива, и Октоберфест – его праздник.
|13. Берлинская стена
|Стена, которая 28 лет разделяла город на два разных мира и делала соседей иностранцами.
|14. Национальный парк Хайних
|В самом сердце Германии в Тюрингии встречаются история и природа.
|15. Рейхстаг (Берлин)
|Посетите место, где принимаются самые важные решения о государстве и его гражданах.
|16. Паломническая церковь в Визе
|Паломническая церковь расположена недалеко от Альп, на юге Германии.
|17. Ахенский собор
|В Ахене находится собор, который впервые был включен в список наследия ЮНЕСКО.
|18. Бременская ратуша
|В Бремене находится одна из самых красивых ратушей Германии.
|19. Кафедральный собор Шпейера
|Кафедральная базилика Успения Пресвятой Богородицы и Св.
|20. Deutsches Eck
|«Немецкий уголок» – достопримечательность, расположенная у слияния рек Рейн и Мозель.