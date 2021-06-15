20 самых красивых мест Германии – Фото 1
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Автор: Александр Потапов

20 самых красивых мест Германии

Содержание статьи скрыть
1. Замок Нойшванштайн
2. Боденское озеро
3. Берлинский зоопарк
4. Европа – Парк
5. Гейдельбергский замок
6. Дрезден
7. Кёльн
8. Остров Рюген
9. Бранденбургские ворота
10. Филармония на Эльбе
11. Музейный остров в Берлине
12. Октоберфест
13. Берлинская стена
14. Национальный парк Хайних
15. Рейхстаг (Берлин)
16. Паломническая церковь в Визе
17. Ахенский собор
18. Бременская ратуша
19. Кафедральный собор Шпейера
20. Deutsches Eck

Время чтения 6 мин.

Романтические замки, промышленные сувениры, загадочные парки и волшебные сады. В Германии есть много достопримечательностей, которые стоит посмотреть. Некоторые из них захватывают дух.

1. Замок Нойшванштайн

20 самых красивых мест Германии – Фото 2
1. Замок Нойшванштайн

Без сомнения, Нойшванштайн – самый фотографируемый замок Германии. Он был построен в 19 веке и расположен в южной части Баварии. Это самый известный из замков Людвига II, поражающий своей романтичностью.

2. Боденское озеро

20 самых красивых мест Германии – Фото 3
2. Боденское озеро

Боденское озеро внесено в список наследия ЮНЕСКО благодаря своей природе и близости к памятникам. Оно расположен на границе Германии, Австрии и Швейцарии. Благодаря теплым ветрам кое-где растут цветы и пальмы. На озере есть три острова, на которые вы можете отправиться в круиз или организованную поездку:

– Майнау;
– Райхенау;
– Линдау.

3. Берлинский зоопарк

20 самых красивых мест Германии – Фото 4
3. Берлинский зоопарк

В Берлине находится самый старый зоопарк Германии. Здесь обитает около 14 000 животных. Там можно увидеть своими глазами таких животных, как: слонов, жирафов, горилл и гигантскую панду.

4. Европа – Парк

20 самых красивых мест Германии – Фото 5
4. Европа – Парк

Любители адреналина – этот аттракцион для вас! Самый большой парк развлечений в Германии находится в Русте на юго-западе Германии, где находится более десятка тематических зон и американских горок. Удовольствие гарантировано!

5. Гейдельбергский замок

20 самых красивых мест Германии – Фото 6
5. Гейдельбергский замок

Красивый замок, который ежегодно привлекает миллионы туристов. Это синоним романтики. Замок в стиле готики и ренессанса построен на склоне горы Кениг Штуль. Здесь находится самая большая бочка в мире Groes Fass.

6. Дрезден

20 самых красивых мест Германии – Фото 7
6. Дрезден

Если задаться целью поиска города, полного энергии, истории и культуры, тогда отправляйтесь в Дрезден. Прогуляйтесь по историческому центру, полюбуйтесь старинными домами, знаменитыми памятниками, в том числе дворцом Цвингер и Оперным театром.

7. Кёльн

20 самых красивых мест Германии – Фото 8
7. Кёльн

Символ Кельнаготический собор Святых Петра и Девы Марии на реке Рейн. До 1880 года собор был самым высоким зданием в мире.

8. Остров Рюген

20 самых красивых мест Германии – Фото 9
8. Остров Рюген

Рюген – самый большой остров Германии. Это также идеальное место для отдыха. Пляжи, нетронутая природа, а также роскошные отели.

9. Бранденбургские ворота

20 самых красивых мест Германии – Фото 10
9. Бранденбургские ворота

Эта достопримечательность города была построена в конце 18 века. Это символ объединения немецкого государства.

10. Филармония на Эльбе

20 самых красивых мест Германии – Фото 11
10. Филармония на Эльбе

Эльбская филармония в Гамбурге открылась в 2016 году. Она привлекает внимание не только своей акустикой, но и внешним видом. Концертный зал вмещает 2100 человек и построен на месте старых складов. Его высота 108 метров, а его крыша должна напоминать бурные воды реки Эльбы.

11. Музейный остров в Берлине

20 самых красивых мест Германии – Фото 12
11. Музейный остров в Берлине

В самом сердце Берлина находится музейный остров-сокровище, который также внесен в список наследия ЮНЕСКО. Посетить можно следующие достопримечательности: Музей им. Бодега, Пергамский музей, Новый музей, Старая национальная галерея или Старый музей.

12. Октоберфест

20 самых красивых мест Германии – Фото 13
12. Октоберфест

Мюнхен – город пива, и Октоберфест – его праздник. Они организованы с 1810 года. Попробуйте местное пиво в традиционной литровой кружке Makrug.

13. Берлинская стена

20 самых красивых мест Германии – Фото 14
13. Берлинская стена

Стена, которая 28 лет разделяла город на два разных мира и делала соседей иностранцами. По сей день фрагменты стен находятся в Берлине и напоминают о прошлом.

14. Национальный парк Хайних

20 самых красивых мест Германии – Фото 15
14. Национальный парк Хайних

В самом сердце Германии в Тюрингии встречаются история и природа. В прошлом парк был военной зоной, сегодня это один из самых больших лиственных лесов в Европе. Также можно полюбоваться его размерами, прогулявшись по специальной мостовой, которая находится в верхушках деревьев.

15. Рейхстаг (Берлин)

20 самых красивых мест Германии – Фото 16
15. Рейхстаг (Берлин)

Посетите место, где принимаются самые важные решения о государстве и его гражданах. Рейхстаг также известен своей архитектурой: стеклянный купол, внутри которого есть лестница, ведущая на вершину.

16. Паломническая церковь в Визе

20 самых красивых мест Германии – Фото 17
16. Паломническая церковь в Визе

Паломническая церковь расположена недалеко от Альп, на юге Германии. Это одна из самых красивых церквей в стиле рококо в своем западном соседстве. Ежегодно сюда приезжает более миллиона человек, причем не только по религиозным причинам.

17. Ахенский собор

20 самых красивых мест Германии – Фото 18
17. Ахенский собор

В Ахене находится собор, который впервые был включен в список наследия ЮНЕСКО. Он был построен в 8 веке и является одним из самых ценных памятников Европы. Правители Священной Римской империи короновались здесь на протяжении 600 лет.

18. Бременская ратуша

20 самых красивых мест Германии – Фото 19
18. Бременская ратуша

В Бремене находится одна из самых красивых ратушей Германии. Оригинальный фасад – прекрасный образец эпохи Возрождения, характерной для северной части страны. Перед зданием находится статуя Роланда, которую называют «статуей свободы».

19. Кафедральный собор Шпейера

20 самых красивых мест Германии – Фото 20
19. Кафедральный собор Шпейера

Кафедральная базилика Успения Пресвятой Богородицы и Св. Стефана в Шпейере внесены в список наследия ЮНЕСКО. Его строительство началось в 1030 году и это самый большой романский храм в мире.

20. Deutsches Eck

20 самых красивых мест Германии – Фото 21
20. Deutsches Eck

«Немецкий уголок» – достопримечательность, расположенная у слияния рек Рейн и Мозель. Свое название он получил от имени рыцарей немецкого ордена. Здесь же установлен памятник императору Вильгельму I, напоминающий о воссоединении Германской империи.

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Краткое резюме

1. Замок НойшванштайнБез сомнения, Нойшванштайн – самый фотографируемый замок Германии.
2. Боденское озероБоденское озеро внесено в список наследия ЮНЕСКО благодаря своей природе и близости к памятникам.
3. Берлинский зоопаркВ Берлине находится самый старый зоопарк Германии.
4. Европа – ПаркЛюбители адреналина – этот аттракцион для вас! Самый большой парк развлечений в Германии находится в Русте на юго-западе Германии, где находится более десятка тематических зон и американских горок.
5. Гейдельбергский замокКрасивый замок, который ежегодно привлекает миллионы туристов.
6. ДрезденЕсли задаться целью поиска города, полного энергии, истории и культуры, тогда отправляйтесь в Дрезден.
7. КёльнСимвол Кельна – готический собор Святых Петра и Девы Марии на реке Рейн.
8. Остров РюгенРюген – самый большой остров Германии.
9. Бранденбургские воротаЭта достопримечательность города была построена в конце 18 века.
10. Филармония на ЭльбеЭльбская филармония в Гамбурге открылась в 2016 году.
11. Музейный остров в БерлинеВ самом сердце Берлина находится музейный остров-сокровище, который также внесен в список наследия ЮНЕСКО.
12. ОктоберфестМюнхен – город пива, и Октоберфест – его праздник.
13. Берлинская стенаСтена, которая 28 лет разделяла город на два разных мира и делала соседей иностранцами.
14. Национальный парк ХайнихВ самом сердце Германии в Тюрингии встречаются история и природа.
15. Рейхстаг (Берлин)Посетите место, где принимаются самые важные решения о государстве и его гражданах.
16. Паломническая церковь в ВизеПаломническая церковь расположена недалеко от Альп, на юге Германии.
17. Ахенский соборВ Ахене находится собор, который впервые был включен в список наследия ЮНЕСКО.
18. Бременская ратушаВ Бремене находится одна из самых красивых ратушей Германии.
19. Кафедральный собор ШпейераКафедральная базилика Успения Пресвятой Богородицы и Св.
20. Deutsches Eck«Немецкий уголок» – достопримечательность, расположенная у слияния рек Рейн и Мозель.
Информация
проверена экспертами
Анна Жемчужникова
Анна Жемчужникова
Бизнес-тренер, блогер
Михаил Игоревич Баев
Михаил Игоревич Баев
Инвестор, бизнес-тренер
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