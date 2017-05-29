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Вы бы хотели посетить другие страны? Но вам катастрофически не хватает времени? Задавались ли вы когда-либо вопросами: «Почему люди путешествуют?» или «Почему люди ездят за границу увидеть другие страны?»

Одни планируют свой отпуск задолго до его наступления, другие спонтанно, когда позволяет работа. Если вы восхищаетесь людьми, легкими на подъем, или, в некоторой степени, завидуете им, а сами никак не можете решиться бросить все и открыть для себя новый мир, мы подскажем, как сделать первый шаг к своей мечте.

Итак, прямо сейчас, начинаем планировать ваши первые приключения с помощью нашего информационного портала.